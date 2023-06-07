Хаддад-Майя: ехала на «Ролан Гаррос» с задачей выйти в третий круг

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя (14-я ракетка мира) поделилась эмоциями от выхода в полуфинал на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Ехала на «Ролан Гаррос» с задачей выйти в третий круг. Я ещё ни разу не проходила на «Шлеме» дальше второго круга, цель должна была быть реальной.

После победы в третьем круге сказала себе: «Что ж, ещё одна цель достигнута». А когда осталось восемь игроков, все играют хорошо и каждый может верить. Я знала, что будет очень тяжело, непросто уступать 0:1 с Жабер, и она хорошо играла. Когда матч закончился, я посмотрела на свою команду и сказала: «Мы сделали это!» — сказала Хаддад-Майя на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в полуфинальном матче бразильская теннисистка встретится с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос», первой ракеткой мира Игой Свёнтек (Польша). В четвертьфинале Хаддад-Майя в трёх сетах обыграла (3:6, 7:6 (7:5), 6:1) Онс Жабер (седьмая ракетка мира, Тунис).