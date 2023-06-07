Циципас и Бадоса выставили в Spotify совместные фото. Фанаты полагают, что у них отношения

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса в один день обновили фотографии своих профилей в стриминговом сервисе Spotify и поставили на них совместные селфи. Также у теннисистов появился общий плейлист.

Часть болельщиков, учитывая вышеописанные факты, предположила, что Циципас и Бадоса встречаются. В мае испанские СМИ сообщали, что Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. Однако сама Паула эту информацию опровергла.

Нельзя не отметить, что на текущем «Ролан Гаррос» Бадоса была замечена на матче Циципаса в 1/8 финала соревнований.

В Париже Бадоса дошла до 1/8 финала, где со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 2:6 проиграла чешке Каролине Муховой. Циципас же добрался до четвертьфинала, где не справился с испанцем Карлосом Алькарасом (2:6, 1:6, 6:7 (5:7)).