Циципас и Бадоса выставили в Spotify совместные фото. Фанаты полагают, что у них отношения

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса в один день обновили фотографии своих профилей в стриминговом сервисе Spotify и поставили на них совместные селфи. Также у теннисистов появился общий плейлист.
Часть болельщиков, учитывая вышеописанные факты, предположила, что Циципас и Бадоса встречаются. В мае испанские СМИ сообщали, что Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. Однако сама Паула эту информацию опровергла.
Нельзя не отметить, что на текущем «Ролан Гаррос» Бадоса была замечена на матче Циципаса в 1/8 финала соревнований.
В Париже Бадоса дошла до 1/8 финала, где со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 2:6 проиграла чешке Каролине Муховой. Циципас же добрался до четвертьфинала, где не справился с испанцем Карлосом Алькарасом (2:6, 1:6, 6:7 (5:7)).
- 7 июня 2023
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