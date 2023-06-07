Кирьос — об Алькарасе: мы так же говорили о Медведеве

Австралийский теннисист Ник Кирьос (26-я ракетка мира) ответил на вопрос бывшего теннисиста, а теперь аналитика Tennis Channel Марка Петчи об игре первой ракетки мира Карлоса Алькараса (Испания), сравнив этого игрока с россиянином Даниилом Медведевым (вторая ракетка мира). В социальной сети Петчи спросил, какие недостатки болельщики видят в игре Алькараса.

«Когда-то мы говорили нечто подобное о Медведеве. Я просто говорю, пока кто-нибудь не выставит их, они выглядят так, как будто с ними невозможно играть», — написал Кирьос.

Напомним, Кирьос в этом году пропустил оба турнира «Большого шлема», Australian Open и «Ролан Гаррос», из-за проблем со здоровьем. В случае с Открытым чемпионатом Франции причиной послужила травма, полученная им во время инцидента с ограблением 1 мая.