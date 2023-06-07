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Ига Свёнтек оценила свою соперницу по полуфиналу «Ролан Гаррос» — 2023

Ига Свёнтек оценила свою соперницу по полуфиналу «Ролан Гаррос» — 2023
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (14) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023.

В четвертьфинальном матче действующая чемпионка соревнований Свёнтек (1) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 19-летнюю американку Кори Гауфф (6).

«Хаддад Майя — боец, и сегодня она тоже показала, что бьётся до последнего мяча. И это даёт результат. Надо быть готовой, даже когда ведёшь, выкладываться в каждом розыгрыше.

Сегодня было так же ветрено, как на нашем матче в Торонто. Но на грунте я с ней никогда не играла. Как и перед каждым матчем, я буду фокусироваться на себе и на том, что хочу сделать на корте», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.

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