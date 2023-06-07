Ига Свёнтек: мне ещё надо научиться радоваться своей игре и победам
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек рассказала о своём отношении к победам.
«Мне ещё надо научиться радоваться своей игре и победам, потому что после матча я сразу начинаю думать о следующем, а радуюсь уже после турниров.
Но, надеюсь, научусь, потому что в сезоне много турниров. Например, сегодня до конца вечера просто буду радоваться победе, а не думать о завтрашнем матче», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.
Ранее действующая чемпионка Свёнтек (1) вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, со счётом 6:4, 6:2 обыграв американку Кори Гауфф (6). Ига по ходу турнира четыре раза выиграла сет со счётом 6:0 и проиграла всего 15 геймов.
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