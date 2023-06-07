Видеообзор камбэка Хаддад-Майи в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с Жабер

14-я ракетка мира, бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/4 финала представительницу Туниса Онс Жабер (седьмая ракетка мира). Встреча продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу теннисистки из Южной Америки.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

Напомним, в полуфинальном матче бразильская теннисистка встретится с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос», первой ракеткой мира Игой Свёнтек (Польша). Статистика личных встреч — 1:0 в пользу Хаддад-Майи. Она также стала первой в Открытой эре бразильянкой, вышедшей в полуфинал «Ролан Гаррос».