Видеообзор камбэка Хаддад-Майи в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с Жабер
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14-я ракетка мира, бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/4 финала представительницу Туниса Онс Жабер (седьмая ракетка мира). Встреча продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу теннисистки из Южной Америки.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор прошедшего матча.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
Напомним, в полуфинальном матче бразильская теннисистка встретится с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос», первой ракеткой мира Игой Свёнтек (Польша). Статистика личных встреч — 1:0 в пользу Хаддад-Майи. Она также стала первой в Открытой эре бразильянкой, вышедшей в полуфинал «Ролан Гаррос».
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