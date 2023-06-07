Видеообзор победы Свёнтек над Гауфф в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 7 июня, прошёл матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек в двух сетах обыграла шестую ракетку мира из США Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 28 минут. Свёнтек является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции, а в финале турнира в 2022 году она также обыграла Гауфф (6:1, 6:3).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором четвертьфинального матча «Ролан Гаррос».

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport.

Напомним, в полуфинальном матче Свёнтек встретится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей (14-я ракетка мира). Статистика личных встреч — 1:0 в пользу Хаддад-Майи.