Видеообзор победы Свёнтек над Гауфф в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 7 июня, прошёл матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек в двух сетах обыграла шестую ракетку мира из США Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 28 минут. Свёнтек является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции, а в финале турнира в 2022 году она также обыграла Гауфф (6:1, 6:3).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором четвертьфинального матча «Ролан Гаррос».
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport.
Напомним, в полуфинальном матче Свёнтек встретится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей (14-я ракетка мира). Статистика личных встреч — 1:0 в пользу Хаддад-Майи.
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