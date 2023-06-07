Александр Зверев пробился в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, который продлится до 11 июня.
В четвертьфинальном поединке Зверев (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (49-я ракетка мира). Встреча продлилась 3 часа и 22 минуты. Зверев семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Этчеверри восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в дебютный на «Ролан Гаррос» финал Зверев сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 4, прошлогодний финалист) — Хольгер Руне (Дания, 6).
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
07 июня 2023, среда. 17:00 МСК
27
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
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49
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
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