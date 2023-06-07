Александр Зверев третий год подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев третий год подряд вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В Париже это наивысшее достижение немца.
Ранее в четвертьфинальном поединке «Ролан Гаррос» — 2023 Зверев (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (49-я ракетка мира). Напомним, в прошлогоднем полуфинале Александр получил страшную травму стопы. Немец порвал три боковые связки и полностью пропустил оставшуюся часть сезона-2022.
В 2022 году соперником Зверева в полуфинале был будущий чемпион испанец Рафаэль Надаль. В этом году Зверев сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 4, прошлогодний финалист) — Хольгер Руне (Дания, 6).
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