Александр Зверев — о травме: год назад у меня отняли теннис, который я люблю всем сердцем

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев эмоционально высказался о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

В четвертьфинальном поединке Зверев (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (49-я ракетка мира). Напомним, в прошлогоднем полуфинале Александр получил страшную травму стопы. Немец порвал три боковые связки и полностью пропустил оставшуюся часть сезона-2022. До Парижа Александр не показывал высоких результатов в 2023 году.

«Это был самый сложный год в моей жизни. Год назад у меня отняли теннис, который я люблю всем сердцем. Рад вернуться сюда и снова играть за финал, за титул «Ролан Гаррос», — сказал Зверев в интервью на корте.