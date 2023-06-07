Александр Зверев — о травме: год назад у меня отняли теннис, который я люблю всем сердцем
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев эмоционально высказался о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.
В четвертьфинальном поединке Зверев (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (49-я ракетка мира). Напомним, в прошлогоднем полуфинале Александр получил страшную травму стопы. Немец порвал три боковые связки и полностью пропустил оставшуюся часть сезона-2022. До Парижа Александр не показывал высоких результатов в 2023 году.
«Это был самый сложный год в моей жизни. Год назад у меня отняли теннис, который я люблю всем сердцем. Рад вернуться сюда и снова играть за финал, за титул «Ролан Гаррос», — сказал Зверев в интервью на корте.
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