Зверев — об игре Этчеверри: очень напоминает мне дель Потро

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев высоко оценил игру соперника по четвертьфиналу «Ролан Гаррос» — 2023.

В четвертьфинальном поединке Зверев (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (49-я ракетка мира). Напомним, в прошлогоднем полуфинале Александр получил страшную травму стопы. Немец порвал три боковые связки и полностью пропустил оставшуюся часть сезона-2022.

«Он невероятно играет. Очень напоминает мне Хуан-Мартина дель Потро – тем, как пробивает с форхенда. Он очень молодой. И если продолжит так играть, то очень часто будет здесь в четвертьфинале, войдёт в топ-10. Желаю ему только всего наилучшего», — сказал Зверев в интервью на корте.