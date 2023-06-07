Определились полуфинальные пары «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин
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На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде и, соответственно, стали известны все полуфинальные пары. Никто из российских теннисисток не вышел в 1/2 финала турнира.
«Ролан Гаррос» — 2023. Полуфинальные пары. Женщины
Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
Полуфинальные матчи состоятся в четверг, 8 июня. Примерное время начала матча Муховой и Соболенко — 16:00 мск, Свёнтек и Хаддад-Майи — 17:30 мск.
Напомним, Свёнтек является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции. Соболенко же стала победительницей первого турнира «Большого шлема» 2023 года, Australian Open, переиграв в финале Елену Рыбакину (Казахстан).
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