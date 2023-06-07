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В Федерации тенниса Беларуси отказались комментировать слова Арины Соболенко о Лукашенко

В Федерации тенниса Беларуси отказались комментировать слова Арины Соболенко о Лукашенко
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Президент Федерации тенниса Беларуси Сергей Рутенко отказался комментировать политические высказывания первой ракетки страны, чемпионки Australian Open – 2023 Арины Соболенко после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

Соболенко попросили охарактеризовать своё отношение к президенту страны Александру Лукашенко. «Да, в интернете есть фотографии со мной и Лукашенко. Мы, теннисисты, много играли в Кубке Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после них. Ничего плохого в то время не происходило ни в Беларуси, ни на Украине, ни в России. Поддержка Лукашенко? Как будто это сложный вопрос. Я говорю, что я не поддерживаю СВО, то есть я не поддерживаю Лукашенко сейчас», — заявила накануне Арина.

«Мы пока не будем комментировать её пресс-конференцию», — приводит слова Рутенко телеграм-канал «Зеркало Новости».

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