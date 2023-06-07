В каждом из четвертьфиналов юниорского «Ролан Гаррос» примут участие россиянки
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Определились пары четвертьфиналисток «Ролан Гаррос» — 2023 среди девушек. В каждом из матчей 1/4 финала примут участие российские теннисистки.
«Ролан Гаррос» — 2023. Четвертьфиналы. Девушки
Маю Кроссли (Япония, 8) — Алина Корнеева (Россия, 3)
Алиса Октябрёва (Россия, Q) — Клерви Нгуну (США, 2)
Ребекка Мунк-Мортенсен (Дания) — Анастасия Гурьева (Россия)
Алевтина Ибрагимова (Россия) — Луксьяна Перес-Аларкон (Перу, 6)
Матчи 1/4 финала состоятся в четверг, 8 июня. Финальный матч «Ролан Гаррос» среди девушек будет сыгран 10 июня.
В 2014 году победителями юниорского Открытого чемпионата Франции становились россияне Андрей Рублёв и Дарья Касаткина. В 2021 году Эрика Андреева (Россия) стала финалисткой юниорского турнира.
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