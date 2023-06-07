Зверев: после травмы я семь месяцев не мог играть, а в Австралии играл на одной ноге

27-я ракетка мира, чемпион Олимпиады — 2020 в Токио, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о последствиях травмы, полученной в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем.

«После травмы я семь месяцев не мог играть. А затем ещё три-четыре месяца я испытывал боль, не мог двигаться, как хотел.

Иногда напоминаю себе о том, кем я был и какие матчи выигрывал. Иногда это важно.

Но я уже особо не думаю о травме и о том, что случилось здесь. Просто рад, что вернулся туда, где был в прошлом году, и у меня есть ещё один шанс. Надеюсь, я им воспользуюсь.

Ключевое в возвращении своей игры — отсутствие боли. Она ушла не так быстро, как я ожидал. В Австралии я ещё играл на одной ноге. И почти до самого Индиан-Уэллса боль временами возвращалась. Я не мог нормально тренироваться, не мог делать то, что хочу. Надо было просто пройти этот процесс. А потом ещё нужно время, чтобы вернуть уверенность в ноге, чтобы она скользила по корту, двигалась так, как тебе надо.

Но опять же, я чаще говорю о травме, чем думаю о ней. Это уже в прошлом», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале годичной давности с Надалем Зверев подвернул ногу и порвал три боковые связки, из-за травмы он больше не принимал участия в официальных матчах в 2022 году.