Александр Зверев ответил, разрешил ли ему «Ролан Гаррос» вводить инсулин на корте

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, решился ли вопрос касательно запрета ему вводить инсулин во время матчей на «Ролан Гаррос» — 2023. Зверев раскрыл, что у него диабет первого типа, летом 2022 года.

Отметим, что, помимо запрета на жизненно важную процедуру, организаторы турнира засчитывали каждый выход Зверева с корта за туалетный перерыв.

«Теперь я могу делать, что хочу. Разрешили на эту неделю, а потом снова будут решать на Уимблдоне», — сказал Зверев на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

В четвертьфинальном поединке Зверев (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (49-я ракетка мира).