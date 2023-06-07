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Александр Зверев ответил, разрешил ли ему «Ролан Гаррос» вводить инсулин на корте

Александр Зверев ответил, разрешил ли ему «Ролан Гаррос» вводить инсулин на корте
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, решился ли вопрос касательно запрета ему вводить инсулин во время матчей на «Ролан Гаррос» — 2023. Зверев раскрыл, что у него диабет первого типа, летом 2022 года.

Отметим, что, помимо запрета на жизненно важную процедуру, организаторы турнира засчитывали каждый выход Зверева с корта за туалетный перерыв.

«Теперь я могу делать, что хочу. Разрешили на эту неделю, а потом снова будут решать на Уимблдоне», — сказал Зверев на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

В четвертьфинальном поединке Зверев (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (49-я ракетка мира).

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