Зверев ответил, давят ли на него воспоминания о страшной травме на «Ролан Гаррос» — 2022

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, влияют ли на его самоощущение на «Ролан Гаррос» — 2023 воспоминания о страшной травме, которую он получил на турнире в прошлом году. Немец порвал три боковые связки на ноге и полностью пропустил оставшуюся часть сезона-2022.

«Я выхожу на корт, чтобы выигрывать матчи, и не думаю о том, что случилось в прошлом году. Мне часто приходится об этом говорить, но это нормально, у всех своя работа. Но я здесь — ради побед в матчах, ради того, чтобы зайти далеко на турнире «Большого шлема». Теннис состоит из «Шлемов». Ради этого ты играешь. «Шлемы» и Олимпиады — две самые важные вещи в теннисе. Полуфинал и финал на них совершенно не сравнятся с другими турнирами», — сказал Зверев на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.