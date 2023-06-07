Этчеверри: две недели на «Ролан Гаррос» изменили мою жизнь
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Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри (49-я ракетка мира) подвёл итог своему выступлению на «Ролан Гаррос» — 2023 и поделился мнением об игре с немцем Александром Зверевым (27-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира (4:6, 6:3, 3:6, 4:6).
«Эти две недели изменили мою жизнь. Сыграть сегодня на корте Филиппа Шатрье было невероятным опытом для меня. Александр показал невероятный теннис, но у меня были шансы в третьем и четвёртом сетах. Сегодня я поговорю со своей командой по поводу того, что происходило в матче. Но, конечно, он был сложным, однако я играл в хороший теннис», — сказал Этчеверри на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» стал лучшим достижением Этчеверри на турнирах «Большого шлема».
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