Ибрагимова рассказала о ходе победного матча третьего круга юниорского «Ролан Гаррос»

18-летняя российская теннисистка Алевтина Ибрагимова, вышедшая в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос» — 2023, прокомментировала победу в матче третьего круга с представительницей Турции Мелисой Эркан (6:2, 2:6, 6:2).

«Очень рада, что справилась всё-таки сегодня, что смогла в третьем сете найти свою игру снова. Смогла дотерпеть, перетерпеть этот гейм при счёте 3:2. Вот рада, что боролась за каждый мяч, не бросила, когда у меня не получалось в какие-то моменты, особенно во втором сете, когда у меня начала болеть немножко нога. Слава богу, она к третьему сету прошла уже. Очень рада, очень довольна, что смогла вытащить этот тяжелейший матч.

Я просто понимала, что это всё-таки третий круг, надо выходить в четвертьфинал, и я очень хотела всё-таки победить, хотела просто играть за каждый мяч, просто за каждый мяч бегать, за каждый розыгрыш. И вот так потихоньку-потихоньку набирать сначала геймы, потом сеты, и потом вот как раз забирать матч», — сказала Ибрагимова в интервью каналу «Больше!».

В полуфинале турнира Алевтина сыграет с перуанкой Луксьяной Перес-Аларкон (шестая сеяная).