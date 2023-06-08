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Рууд второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», в четырёх сетах обыграв Руне

Рууд второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», в четырёх сетах обыграв Руне
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Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд в четырёх сетах обыграл датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт в матче: 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.

В первом сете Рууду удалось сделать брейк уже в первом гейме на подаче соперника. При счёте 3:0 по геймам норвежец не сумел реализовать три брейк-пойнта, однако закрепил своё преимущество, выиграв гейм на подаче Руне при счёте 4:1. Во второй партии, которая продолжалась 28 минут, Каспер вновь сделал два брейка, не упустив ни одного гейма на своих подачах.

Ход игры изменился в третьем сете. Датчанину удалось сделать брейк на первой же подаче норвежца, в этой партии Руне выполнил в четыре раза больше виннеров (16 – 4) и выиграл 11 из 13 очков при игре на сетке. В четвёртом сете переломным стал четвёртый гейм — Рууд смог сделать брейк и сохранил преимущество до конца сета.

Таким образом, Рууд второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». За выход в финал норвежец поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым, чемпионом Олимпиады-2020.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
07 июня 2023, среда. 21:30 МСК
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 6 3  
6 		6 3 6  
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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