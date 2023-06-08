Рууд второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», в четырёх сетах обыграв Руне

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд в четырёх сетах обыграл датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт в матче: 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.
В первом сете Рууду удалось сделать брейк уже в первом гейме на подаче соперника. При счёте 3:0 по геймам норвежец не сумел реализовать три брейк-пойнта, однако закрепил своё преимущество, выиграв гейм на подаче Руне при счёте 4:1. Во второй партии, которая продолжалась 28 минут, Каспер вновь сделал два брейка, не упустив ни одного гейма на своих подачах.
Ход игры изменился в третьем сете. Датчанину удалось сделать брейк на первой же подаче норвежца, в этой партии Руне выполнил в четыре раза больше виннеров (16 – 4) и выиграл 11 из 13 очков при игре на сетке. В четвёртом сете переломным стал четвёртый гейм — Рууд смог сделать брейк и сохранил преимущество до конца сета.
Таким образом, Рууд второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». За выход в финал норвежец поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым, чемпионом Олимпиады-2020.
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