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«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 7 июня

«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 7 июня
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Сегодня, 7 июня, прошёл второй день четвертьфинальных матчей «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде. В пятницу, 9 июня, начнутся игры за выход в финал.

«Ролан Гаррос». 1/4 финала. 7 июня. Мужчины

Александр Зверев (Германия, 22) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 6:1, 6:2, 3:6, 6:3

"Ролан Гаррос" - 2023. Мужчины. Турнирная сетка

Таким образом, Зверев вышел в свой пятый в карьере полуфинал турниров «Большого шлема», а его соперник по матчу за выход в финал, Рууд, — в третий.

Алькарас и Джокович, составившие вторую полуфинальную пару, ранее не играли друг с другом на турнирах «Большого шлема». Их единственная встреча состоялась на «Мастерсе» в Мадриде в 2022 году, тогда победу одержал испанский теннисист.

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