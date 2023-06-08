Рууд прокомментировал победу над Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд прокомментировал победу над представителем Дании Хольгером Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.
«Я испытываю большое облегчение. Я вышел на этот матч, просто стараясь играть без давления. Но это, очевидно, нелегко. Ты играешь важный матч, а против Хольгера никогда не бывает легко. Он играет очень агрессивно. К счастью для меня, первые два сета он, вероятно, чувствовал себя не слишком хорошо, допускал много ошибок, так что я вроде как получил много очков просто так», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.
Таким образом, Рууд второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». За выход в финал норвежец поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым, чемпионом Олимпиады-2020.
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