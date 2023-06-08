Каспер Рууд: приятно видеть Зверева снова в полуфинале «Ролан Гаррос»
Поделиться
Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о представителе Германии Александре Звереве, с которым встретится в грядущем полуфинале «Ролан Гаррос».
«Приятно видеть Зверева снова в полуфинале «Ролан Гаррос». Помню, как был в раздевалке и смотрел их матч с Надалем в прошлом году. Подумал, что если этот матч займёт пять сетов, то мы будем сидеть тут до 2 ночи. Но в итоге этот матч закончил сезон для Саши. Это было крайне неудачно. Мы выложимся на все сто», — приводит слова Рууда The Tennis Letter в своих социальных сетях.
Напомним, в прошлогоднем полуфинале «Ролан Гаррос» Зверев получил тяжёлую травму ноги. Александр вернулся на корт лишь в декабре 2022 года.
Полуфинал между Руудом и Зверевым состоится завтра, 9 июня.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
07:21
-
04:45
-
01:00
-
00:40
-
00:25
-
00:16
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:01
-
22:40
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
21:44
-
21:34
-
21:21
-
21:16
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:52
-
20:48
-
20:33
-
20:26
-
20:17
-
20:17
-
20:01
-
19:21
-
19:04
-
18:54
-
18:47
-
18:33
-
18:20
Партнерский контент