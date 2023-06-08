Каспер Рууд: приятно видеть Зверева снова в полуфинале «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о представителе Германии Александре Звереве, с которым встретится в грядущем полуфинале «Ролан Гаррос».

«Приятно видеть Зверева снова в полуфинале «Ролан Гаррос». Помню, как был в раздевалке и смотрел их матч с Надалем в прошлом году. Подумал, что если этот матч займёт пять сетов, то мы будем сидеть тут до 2 ночи. Но в итоге этот матч закончил сезон для Саши. Это было крайне неудачно. Мы выложимся на все сто», — приводит слова Рууда The Tennis Letter в своих социальных сетях.

Напомним, в прошлогоднем полуфинале «Ролан Гаррос» Зверев получил тяжёлую травму ноги. Александр вернулся на корт лишь в декабре 2022 года.

Полуфинал между Руудом и Зверевым состоится завтра, 9 июня.