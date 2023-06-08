Руне: Рууд — фаворит полуфинала «Ролан Гаррос». Год назад я бы назвал Зверева

Шестая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне после поражения в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» с норвежцем Каспером Руудом назвал соперника фаворитом полуфинального матча. Четвертьфинальная встреча Руне и Рууда завершилась со счётом 6:1, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу норвежца.
«Каспер — фаворит полуфинала. Год назад я бы назвал Зверева. Он силён, но он долго восстанавливался после травмы. Думаю, мы увидим Каспера в финале. В нашем матче Рууд полностью заслужил победу. Я плохо начал игру, а на этой стадии себе такого позволять нельзя. Потом слишком сложно найти свой игровой ритм. В третьем сете я немного восстановился, но было слишком поздно», — приводит слова Руне NRK.
Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.
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