Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор победы Каспера Рууда над Хольгером Руне в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/4 финала датчанина Хольгера Руне (6-й в рейтинге ATP). Счёт — 6:1, 6:2, 3:6, 6:3. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Каспер Рууд (1) сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым, чемпионом Олимпиады-2020.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.