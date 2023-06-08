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Беккер похвалил Зверева за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» через год после травмы

Беккер похвалил Зверева за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» через год после травмы
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер похвалил немецкого теннисиста Александра Зверева за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

«В каждом путешествии есть свои трудности. Год спустя я вернулся. Я в полуфинале «Ролан Гаррос», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

В комментариях под постом Беккер отметил вдохновляющие слова Зверева и успех игрока на турнире.

Напомним, в четвертьфинале грунтового турнира Зверев обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2023 Звереву предстоит встретиться с норвежским спортсменом Каспером Руудом. Игра состоится завтра, 9 июня.

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