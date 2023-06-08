Беккер похвалил Зверева за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» через год после травмы
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер похвалил немецкого теннисиста Александра Зверева за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023.
«В каждом путешествии есть свои трудности. Год спустя я вернулся. Я в полуфинале «Ролан Гаррос», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.
В комментариях под постом Беккер отметил вдохновляющие слова Зверева и успех игрока на турнире.
Напомним, в четвертьфинале грунтового турнира Зверев обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2023 Звереву предстоит встретиться с норвежским спортсменом Каспером Руудом. Игра состоится завтра, 9 июня.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
11:54
-
11:17
-
10:44
-
10:37
-
10:18
-
10:03
-
09:54
-
09:24
-
08:00
-
07:51
-
07:21
-
04:45
-
01:00
-
00:40
-
00:25
-
00:16
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:01
-
22:40
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
21:44
-
21:34
-
21:21
-
21:16
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:52
-
20:48
-
20:33
Партнерский контент