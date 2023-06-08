Корретха: Алькарас будет страдать в матче с Джоковичем

Экс вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанский теннисист Алекс Корретха высказался о предстоящем полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2023, в котором встретятся испанец Карлос Алькарас и сербский теннисист Новак Джокович.

«Все хотят, чтобы Карлос преуспел на этом турнире, и ожидают масштабное противостояние с Джоковичем. Я уверен, что легко не будет, но Карлос практически дома, он может хорошо сыграть. Однако он будет страдать в этом матче, потому что очень непросто одержать победу над Джоковичем. Карлос должен набраться терпения и ждать своего шанса. Он должен играть в свой теннис. Ничего не нужно менять специально под Джоковича. Карлос должен диктовать свои условия, играть агрессивно, но не торопиться», — приводит слова Корретхи Eurosport.