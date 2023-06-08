Янчук: игра Хачанова соответствует уровню первой пятёрки мирового рейтинга

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением об уровне игры российского теннисиста Карена Хачанова.

«Я считаю возвращение Хачанова в первую десятку мирового рейтинга абсолютно закономерным. В последнее время он вырос в классе и прибавил в результатах. У него есть все шансы закрепиться в десятке, сейчас его игра соответствует даже уровню первой пятёрки», — приводит слова Янчука ТАСС.

Ранее Хачанов проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 в пользу серба.

В понедельник, 12 июня, Хачанов вернётся в топ-10 лучших теннисистов мира впервые с ноября 2019 года. Первый раз в истории в десятку лучших ракеток мира войдут сразу три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.