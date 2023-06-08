«Возняцки всё это начала». Рууд — об имидже скандинавского тенниса в мире
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Норвежский теннисист Каспер Рууд (4-й номер рейтинга ATP) отметил вклад бывшей первой ракетки мира датчанки Каролины Возняцки в улучшение имиджа скандинавского тенниса на мировой арене.
«Конечно, Каролина Возняцки была первой ракеткой мира и выиграла турниры «Большого шлема». Думаю, она всё это начала», — сказал Рууд на пресс-конференции.
Напомним, ранее Рууд пробился в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023. Норвежский теннисист на этой стадии турнира сыграет с немцем Александром Зверевым. Встреча состоится завтра, 9 июня. В другом полуфинале сыграют испанец Карлос Алькарас и сербский спортсмен Новак Джокович. Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанский теннисист Рафаэль Надаль.
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