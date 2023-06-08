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Зверев — в соцсетях: в каждом путешествии есть свои испытания. Спустя год я вернулся

Олимпийский чемпион 2020 года, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал новый пост в социальных сетях после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023. В своём профиле бывшая вторая ракетка мира выложил фотографию из больницы после прошлогодней травмы и фотографию с корта текущих соревнований в Париже.

«В каждом путешествии есть свои испытания. Спустя год я вернулся. Полуфинал «Ролан Гаррос», — подписал фотографии Зверев.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Напомним, в прошлогоднем полуфинале «Ролан Гаррос» Зверев получил тяжёлую травму ноги. Александр вернулся на корт лишь в декабре 2022 года.

В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Александр Зверев (22) встретится с четвёртой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом (4). Игра состоится завтра, 9 июня, и начнётся не ранее 15:50 мск.