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Ига Свёнтек — Беатрис Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек — Беатрис Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 8 июня, состоится матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором первая ракетка мира полька Ига Свёнтек сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (14-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен последним, третьим запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Беатрис Хаддад-Майя в полуфинале «Ролан Гаррос».

По личным встречам преимущество на стороне бразильской теннисистки — 1-0. Хаддад-Майя выиграла у Свёнтек прошлым летом в третьем круге турнира WTA-1000 в Торонто — 6:4, 3:6, 7:5.

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победительница данного матча сыграет с победительницей противостояния Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
08 июня 2023, четверг. 17:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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