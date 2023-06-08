«После дисквалификации было очень тяжело психологически». Като — о победе на «РГ» в миксте

Японская теннисистка Мия Като прокомментировала победу в финале «Ролан Гаррос» — 2023 в смешанном парном разряде. Като в паре с немецким спортсменом Тимом Пюцом обыграли в финальном матче дуэт Бьянка Андрееску (Канада)/Майкл Винус (Новая Зеландия) со счётом 4:6, 6:4, 10:6.

«Поздравляю Бьянку и Майкла. Это был отличный матч. И я благодарна моему партнёру Тиму. Я так рада, что ты у меня есть. Спасибо, что всегда поддерживаешь меня и поднимаешь мне настроение. Спасибо моему тренеру за то, что он всегда со мной. После дисквалификации мне было очень тяжело психологически», — сказала Като после матча.

Напомним, Като была дисквалифицирована в матче парного разряда на «Ролан Гаррос»: теннисистка попала мячом в болгёрл, из-за чего девочка расплакалась.