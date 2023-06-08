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Жилле и Флиген вышли в парный финал «Ролан Гаррос» и сыграют с Додигом и Крайчеком

Жилле и Флиген вышли в парный финал «Ролан Гаррос» и сыграют с Додигом и Крайчеком
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На Открытом чемпионате Франции завершились полуфинальные матчи в мужском парном разряде. Четвёртые сеяные, хорват Иван Додиг и американец Остин Крайчек, оказались сильнее испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса, получивших 10-й номер посева, со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Додиг и Крайчек 4 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали единственный брейк-пойнт. Гранольерс и Себальос выполнили два эйса, трижды ошиблись на подаче и не использовали семь возможностей взять подачу соперников.

Во втором полуфинале бельгийцы Сандер Жилле и Йоран Флиген за 1 час 41 минуту нанесли поражение представителю Нидерландов Матве Мидделкопу и немцу Андреасу Мису, посеянным под 12-м номером, со счётом 6:4, 7:5.

Жилле и Флиген дважды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 2 из 8 брейк-пойнтов. Мидделкоп и Мис выполнили два эйса, 4 раза ошиблись на подаче и взяли одну подачу соперников.

За титул «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде Додиг и Крайчек сыграют Жилле и Флигеном.

Ролан Гаррос — парный разряд (м). 1/2 финала
08 июня 2023, четверг. 12:10 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
И. Додиг О. Крайчек
Ролан Гаррос — парный разряд (м). 1/2 финала
08 июня 2023, четверг. 14:30 МСК
Матве Мидделкоп
Нидерланды
Матве Мидделкоп
Андреас Мис
Германия
Андреас Мис
М. Мидделкоп А. Мис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Сандер Жилле
Бельгия
Сандер Жилле
Йоран Флиген
Бельгия
Йоран Флиген
С. Жилле Й. Флиген
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