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Жилле и Флиген вышли в парный финал «Ролан Гаррос» и сыграют с Додигом и Крайчеком

На Открытом чемпионате Франции завершились полуфинальные матчи в мужском парном разряде. Четвёртые сеяные, хорват Иван Додиг и американец Остин Крайчек, оказались сильнее испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса, получивших 10-й номер посева, со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Додиг и Крайчек 4 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали единственный брейк-пойнт. Гранольерс и Себальос выполнили два эйса, трижды ошиблись на подаче и не использовали семь возможностей взять подачу соперников.

Во втором полуфинале бельгийцы Сандер Жилле и Йоран Флиген за 1 час 41 минуту нанесли поражение представителю Нидерландов Матве Мидделкопу и немцу Андреасу Мису, посеянным под 12-м номером, со счётом 6:4, 7:5.

Жилле и Флиген дважды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 2 из 8 брейк-пойнтов. Мидделкоп и Мис выполнили два эйса, 4 раза ошиблись на подаче и взяли одну подачу соперников.

За титул «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде Додиг и Крайчек сыграют Жилле и Флигеном.