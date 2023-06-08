Журналист Дэй: прекратите обращаться с игроками из России и Беларуси как с преступниками

Британский журналист, обозреватель Майкл Дэй опубликовал в издании Inews авторскую колонку, в которой возмутился тем, какое давление журналисты оказывают на российских и белорусских игроков (в частности, на Арину Соболенко) по ходу «Ролан Гаррос» — 2023 из-за ситуации на Украине. Она вышла под названием «Теннисисты из России и Беларуси не виноваты. Прекратите обращаться с ними как с преступниками».
В начале материала Дэй также указал на то, как некорректно себя ведёт французская публика, освистывая отказ украинок пожимать руки представителям России и Беларуси.
«Идиотизм продолжился и на послематчевых пресс-конференциях. Журналисты при каждом удобном случае спрашивали Соболенко о ситуации на Украине… Травля Соболенко СМИ на Открытом чемпионате Франции не только неприятна, в ней просто нет никакого смысла. Если режим Лукашенко настолько порочен, как утверждает пресса, то почему журналисты пытаются заставить Соболенко подвергнуть риску свою семью? Позвольте очаровательной и талантливой Соболенко заниматься своими делами», — написал Дэй.
- 8 июня 2023
-
18:19
-
18:19
-
18:13
-
18:08
-
17:41
-
17:30
-
17:18
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31
-
13:56
-
12:57
-
12:48
-
12:22
-
11:54
-
11:17
-
10:44
-
10:37
-
10:18
-
10:03
-
09:54
-
09:24
-
08:00
-
07:51
-
07:21
-
04:45
-
01:00
-
00:40
-
00:25
-
00:16
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:01