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Журналист Дэй: прекратите обращаться с игроками из России и Беларуси как с преступниками

Журналист Дэй: прекратите обращаться с игроками из России и Беларуси как с преступниками
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Британский журналист, обозреватель Майкл Дэй опубликовал в издании Inews авторскую колонку, в которой возмутился тем, какое давление журналисты оказывают на российских и белорусских игроков (в частности, на Арину Соболенко) по ходу «Ролан Гаррос» — 2023 из-за ситуации на Украине. Она вышла под названием «Теннисисты из России и Беларуси не виноваты. Прекратите обращаться с ними как с преступниками».

В начале материала Дэй также указал на то, как некорректно себя ведёт французская публика, освистывая отказ украинок пожимать руки представителям России и Беларуси.

«Идиотизм продолжился и на послематчевых пресс-конференциях. Журналисты при каждом удобном случае спрашивали Соболенко о ситуации на Украине… Травля Соболенко СМИ на Открытом чемпионате Франции не только неприятна, в ней просто нет никакого смысла. Если режим Лукашенко настолько порочен, как утверждает пресса, то почему журналисты пытаются заставить Соболенко подвергнуть риску свою семью? Позвольте очаровательной и талантливой Соболенко заниматься своими делами», — написал Дэй.

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