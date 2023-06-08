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Ибрагимова не смогла выйти в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос», уступив Перес-Аларкон

Ибрагимова не смогла выйти в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос», уступив Перес-Аларкон
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Завершились ещё два четвертьфинальных матча юниорского Открытого чемпионата Франции среди девушек. Россиянка Алевтина Ибрагимова уступила шестой сеяной, представительнице Перу Луксьяне Перес-Аларкон со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (5:10). Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.

Ибрагимова дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 из 19 брейк-пойнтов. Перес-Аларкон выполнила один эйс, семь раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Ранее в четвертьфинале россиянка Анастасия Гурьева нанесла поражение датчанке Ребекке Мунк-Мортенсен со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Гурьева трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Мунк-Мортенсен выполнила четыре эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

За выход в финал Гурьева сыграет с Перес-Аларкон. Напомним, первую полуфинальную пару составили россиянки – третья сеяная Алина Корнеева и Алиса Октябрёва, начавшая соревнования с квалификации.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
08 июня 2023, четверг. 15:40 МСК
Алевтина Ибрагимова
Россия
Алевтина Ибрагимова
А. Ибрагимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
2 		6 7 10
         
Луксьяна Перес-Аларкон
Перу
Луксьяна Перес-Аларкон
Л. Перес-Аларкон
Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
08 июня 2023, четверг. 14:10 МСК
Ребекка Мунк-Мортенсен
Дания
Ребекка Мунк-Мортенсен
Р. Мунк-Мортенсен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		4 7
         
Анастасия Гурьева
Россия
Анастасия Гурьева
А. Гурьева
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