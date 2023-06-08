Ибрагимова не смогла выйти в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос», уступив Перес-Аларкон

Завершились ещё два четвертьфинальных матча юниорского Открытого чемпионата Франции среди девушек. Россиянка Алевтина Ибрагимова уступила шестой сеяной, представительнице Перу Луксьяне Перес-Аларкон со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (5:10). Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.
Ибрагимова дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 из 19 брейк-пойнтов. Перес-Аларкон выполнила один эйс, семь раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.
Ранее в четвертьфинале россиянка Анастасия Гурьева нанесла поражение датчанке Ребекке Мунк-Мортенсен со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Гурьева трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Мунк-Мортенсен выполнила четыре эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
За выход в финал Гурьева сыграет с Перес-Аларкон. Напомним, первую полуфинальную пару составили россиянки – третья сеяная Алина Корнеева и Алиса Октябрёва, начавшая соревнования с квалификации.
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