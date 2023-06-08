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Соболенко – Мухова: белоруска с трудом перевела матч полуфинала «Ролан Гаррос» в 3-й сет

Соболенко – Мухова: белоруска с трудом перевела матч полуфинала «Ролан Гаррос» в 3-й сет
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Подошёл к концу второй сет первого женского полуфинального матча на «Ролан Гаррос» — 2023, где за выход в решающую стадию турнира чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко сражается с 43-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой. Его со счётом 7:6 (7:5) взяла Соболенко, таким образом сравняв счёт матча.

Напомним, стартовую партию за 1 час и 9 минут выиграла Мухова со счётом 7:6 (7:5). Второй сет тоже продлился более часа (1 час и 3 минуты).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Арина Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
08 июня 2023, четверг. 16:10 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 5 7
6 5 		7 7 5
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В финале «Ролан Гаррос» — 2023 победительница этого матча сыграет с сильнейшей в противостоянии между Игой Свёнтек (Польша) и Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия).

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