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Пэм Шрайвер – о матче Соболенко с Муховой: этот полуфинал войдёт в историю ТБШ!

Пэм Шрайвер – о матче Соболенко с Муховой: этот полуфинал войдёт в историю ТБШ!
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22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, американка Пэм Шрайвер высоко оценила уровень первого полуфинального матча у женщин на «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, за выход в решающую стадию турнира чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко сражается с 43-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой. Первый сет со счётом 7:6 (7:5) выиграла чешка, второй с тем же счётом — Соболенко.

«Если этот уровень мастерства сохранится у теннисисток до конца матча, то этот полуфинал войдёт в историю как один из величайших сыгранных на турнире «Большого шлема». Просто выдающийся!» — написала Шрайвер в своих социальных сетях.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Арина Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
08 июня 2023, четверг. 16:10 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 5 7
6 5 		7 7 5
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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