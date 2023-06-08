Пэм Шрайвер – о матче Соболенко с Муховой: этот полуфинал войдёт в историю ТБШ!

22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, американка Пэм Шрайвер высоко оценила уровень первого полуфинального матча у женщин на «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, за выход в решающую стадию турнира чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко сражается с 43-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой. Первый сет со счётом 7:6 (7:5) выиграла чешка, второй с тем же счётом — Соболенко.

«Если этот уровень мастерства сохранится у теннисисток до конца матча, то этот полуфинал войдёт в историю как один из величайших сыгранных на турнире «Большого шлема». Просто выдающийся!» — написала Шрайвер в своих социальных сетях.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Арина Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос».