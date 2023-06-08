Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мухова расплакалась после невероятной победы над Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос»

Мухова расплакалась после невероятной победы над Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

43-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова не смогла сдержать слёз после дебютного выхода в финал турнира «Большого шлема».

Это произошло на «Ролан Гаррос» — 2023. В полуфинальном матче Каролина в упорном поединке одолела чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Стоит отметить, что в третьем сете Соболенко вела 5:2, но не сумела подать на матч при счёте 5:3. Мухова в итоге выиграла пять геймов подряд.

За дебютный титул Мухова сразится с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия, 14).

До выступления на «Ролан Гаррос» — 2023 Мухова не показывала выдающихся результатов, спортсменка часто пропускала турниры из-за череды травм. Единственный на данный момент титул в своей карьере 26-летняя Каролина завоевала в 2019 году на турнире в Сеуле (Южная Корея).

Материалы по теме
Трагедия Соболенко! Арина не подала на выход в финал и пропустила туда чешку
Трагедия Соболенко! Арина не подала на выход в финал и пропустила туда чешку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023