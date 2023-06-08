«Не знаю, что случилось». Мухова поделилась эмоциями от выхода в финал «Ролан Гаррос»

43-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась эмоциями после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2023.
В полуфинальном матче Каролина в упорном поединке одолела чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.
«Я не знаю, что произошло. Болельщики подгоняли меня весь матч, это было невероятно. Я просто старалась бороться, и это сработало. Не знаю, что и как случилось. Я так рада!» — сказала Мухова в интервью на корте.
Интересно, что до выступления на «Ролан Гаррос» — 2023 Мухова не показывала выдающихся результатов. Спортсменка часто пропускала турниры из-за череды травм. Единственный на данный момент титул в своей карьере 26-летняя Каролина завоевала в 2019 году на турнире в Сеуле (Южная Корея).
- 8 июня 2023
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