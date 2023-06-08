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Мухова уступает лишь Граф, Навратиловой и С. Уильямс по проценту побед над топ-10 на ТБШ

43-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова демонстрирует невероятную статистику побед над игроками из топ-10 рейтинга WTA на турнирах «Большого шлема».

26-летняя Мухова на данный момент выиграла 66,7% матчей на мэйджорах с игроками первой десятки. По этому показателю она уступает лишь трём игрокам: 22-кратной чемпионке турниров «Большого шлема», немке Штеффи Граф (75,3%), 18-кратной чемпионке ТБШ, американке Мартине Навратиловой (70,6%) и 23-кратной победительницей ТБШ, также американке Серене Уильямс (66,7%).

Сегодня, 8 июня, Мухова вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2023. В упорном полуфинальном поединке Каролина одолела чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.