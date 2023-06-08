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«Дайте мне передышку от политики!» Соболенко – на вопрос о последствиях слов про Лукашенко

«Дайте мне передышку от политики!» Соболенко – на вопрос о последствиях слов про Лукашенко
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вновь получила от журналиста на «Ролан Гаррос» вопрос на политическую тему.

Соболенко спросили, чувствует ли она себя в безопасности после слов о том, что не поддерживает политику президента Беларуси Александра Лукашенко. Ранее Арину попросили охарактеризовать своё отношение к президенту Лукашенко. «Да, в интернете есть фотографии со мной и Лукашенко. Мы, теннисисты, много играли в Кубке Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после них. Ничего плохого в то время не происходило ни в Беларуси, ни на Украине, ни в России. Поддержка Лукашенко? Как будто это сложный вопрос. Я говорю, что я не поддерживаю СВО, то есть я не поддерживаю Лукашенко сейчас», — ответила Арина.

«Сегодня я не хочу говорить о политике. Я уже сделала все свои заявления, они у вас есть. Не хочу говорить о политике, давайте говорить о теннисе. Пожалуйста, дайте мне передышку от политики!» — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

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