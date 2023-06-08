Арина Соболенко подвела итоги своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2023

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как на эмоциональном уровне восприняла поражение от чешки Каролины Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023.

«Какого-то сверхдавления сегодня не было. Я хорошо себя чувствовала, билась за каждую возможность. Эмоционально всё было хорошо. Тяжело что-то говорить об этом матче. Сегодняшнее поражение – просто ещё один вызов, который надо преодолеть. Вызовы всегда есть, и мне есть что вынести из этого матча, чтобы вернуться сильнее.

Но всё же то, что я делала в этом сезоне и, надеюсь, продолжу делать — это невероятно, просто другой уровень. Для меня это неплохой турнир. Я сильно прибавила на грунте, добилась своего лучшего результата здесь.

Сейчас стараюсь оставаться на позитиве, несмотря на то, что случилось на корте. В любом случае я вернусь сильнее. Это тяжёлый матч, у меня было столько возможностей… Но я всё равно буду воспринимать этот турнир позитивно», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.