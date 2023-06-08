Соболенко: да, я плохо чувствовала себя после одной пресс-конференции, не могла заснуть

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как на её психическом здоровье отразилось пребывание на «Ролан Гаррос». Помимо матчей Соболенко испытывала давление от журналистов, которые задавали ей много политических вопросов.

«Нет, никогда не возникало мысли, что я не хочу играть в теннис. Да, я плохо себя чувствовала после одной пресс-конференции, не могла заснуть. Но единственное, что я умею в жизни, это теннис, и я стараюсь сосредоточиться на вещах, которые могу контролировать и делать.

Не было момента, чтобы я сказала себе – не хочу играть в теннис. Это единственное, что у меня получается в жизни. Это были отличные пара недель с вызовами, в том числе эмоциональными, но я справилась и буду сильнее.

Да, сейчас я без сил, но это только потому, что я проиграла. Очень тяжело проигрывать такой матч. Но это нормально – быть без сил после двух недель игры на грунте без перерывов. Это всегда физически выматывающие матчи. Следующие несколько дней буду отрываться на всю катушку. Шучу (смеётся). Да нет, буду отдыхать, восстанавливаться и вернусь к тренировкам», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.