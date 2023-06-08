Действующая чемпионка Ига Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2023
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2023.
В полуфинальном матче Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (14-я ракетка мира). Встреча продлилась 2 часа и 11 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все четыре заработанных брейк-пойнта. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Защищать титул Свёнтек будет в финале с 43-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой, которая ранее в упорной борьбе одолела вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко.
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