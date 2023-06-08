«Я была такой заведённой». Алина Корнеева — о выходе в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Чемпионка юниорского Australian Open – 2023 15-летняя Алина Корнеева прокомментировала победу над представительницей Японии Маю Кроссли со счётом 6:3, 6:3 в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос».

«Этот матч был и эмоционально сложным, и физически сложным. Если два матча до этого я была спокойна, если даже проигрывала какой-то розыгрыш, всё равно оставалась сконцентрированной и спокойной, а сегодня я прям настолько заряжена. Как по мне, сегодняшний матч мне больше понравился. А мама с тренером сказали, что надо быть поспокойнее, полегче относиться к проигрышам розыгрышей. А я сегодня была такой заряженной, хотела каждый мяч непременно выиграть. Может, мне это и помогло в важные моменты, например, когда она могла повести в счёте, но у меня из-за этого заряда получилось хорошо отыграть.

За счёт чего смогла выиграть? За счёт эмоций. Мне очень они помогают. Не могу играть всегда спокойно, как японки. Чтобы вести в счёте, мне нужно постоянно энергию иметь. Я была такой заведённой. Поэтому у меня ноги хорошо работали. Могли, конечно, лучше, но всё равно неплохо. И я всё больше её давила, ударами, к сетке ходила. У меня был такой план», — сказала Корнеева в интервью YouTube-каналу «Больше!»

За выход в финал «Ролан Гаррос» третья сеяная Корнеева сыграет с соотечественницей Алисой Октябрёвой, начавшей соревнования с квалификации.