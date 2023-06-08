Арина Соболенко потеряла шанс стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос» — 2023
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряла шансы возглавить рейтинг WTA по итогам выступления на «Ролан Гаррос» — 2023.
Это произошло сразу после того, как нынешняя первая ракетка мира – трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» полька Ига Свёнтек вышла в финале «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (14-я ракетка мира). За второй титул в Париже подряд Ига сразится с чешкой Каролиной Муховой.
Именно Мухова одолела Соболенко в полуфинале соревнований. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 в пользу 26-летней Каролины (43-я ракетка мира).
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