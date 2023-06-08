Мухова рассказала, за счёт чего ей удалось отыграть матчбол в поединке с Соболенко

43-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 в пользу чешки.

«Это были американские горки, 2:5 в третьем сете, но я понимала, что мне нужен всего лишь один брейк и ждала своих шансов. И он случился. Я смогла взять подачу Арины, а затем удержать свою. Ну а дальше никогда не знаешь, что случится. Я старалась играть розыгрыш за розыгрышем. Очень рада, что смогла перевернуть матч и одержать победу.

Это был долгий матч, и крайне интенсивный. После двух часов я начала уставать. Я ведь бегала влево, вправо, старалась вкладывать всю силу в каждый удар, всё это требует энергии. В третьем сете я начала уставать, стала медленнее. Но затем смогла собрать остатки сил и энергию, которую давали трибуны. Сейчас я очень устала, но завтра выходной, сделаю всё возможное, чтобы восстановиться и хорошо себя чувствовать в субботу.

На матчболе Арины я подавала и сосредоточилась на очередном розыгрыше, старалась хорошо подать. Это сработало. Не давила на себя, что это матчбол, просто очередной розыгрыш, но надо было максимально сконцентрироваться на подаче. Я хорошо подала и это помогло мне выиграть очко. Ну и в принципе в матче я могла положиться на свою подачу, она помогала мне выбираться из ключевых моментов.

В течение матча мы перехватывали друг у друга инициативу. Мне лучше удалась концовка первого сета, ей – второго. В начале третьего я стала сдавать, а затем она дала мне шанс, и я им воспользовалась. Я была готова ухватиться за шанс и сделать обратный брейк. Я поймала волну и видела, что у неё не перестало получаться, пошли ошибки. И старалась оставить её в этом состоянии», — сказала Мухова на послематчевой пресс-конференции.