Каролина Мухова: некоторые врачи говорили, что я больше не смогу заниматься спортом

43-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, что для неё значит выход в финал «Ролан Гаррос» — 2023.

«Не думаю о выходе в финал, как о чём-то, что уже давно заслуживала [учитывая все травмы]. Кто знает, что будет дальше. Всему своё время. Да, у меня бывали непростые времена, поэтому я ещё больше ценю этот результат — потому что знаю, через что мне пришлось пройти в прошлом.

Выйти в финал «Шлема» — это мечта. Я очень, очень рада, что буду играть в финале.

У меня было много плохих моментов, от одной травмы к другой. В прошлом году я пропустила Australian Open, со здоровьем всё было ужасно. Я много тренировалась, старалась вернуться. Некоторые врачи говорили, что, возможно, я больше не смогу заниматься спортом. Но я всегда старалась оставаться на позитиве, работать, делать все упражнения, чтобы вернуться.

Когда я упала в рейтинге, думала о том, чтобы играть на маленьких турнирах. Стала выступать там, но чувствовала себя не очень. Я хотела быть мотивированной, чтобы вернуться, но почему-то не могла. В этом году у меня оставалось ещё несколько возможностей использовать замороженный рейтинг. Я сказала себе – посмотрим, как буду себя чувствовать после Индиан-Уэллса, где был мой последний замороженный рейтинг. Я здорово сыграла в Дубае, Индиан-Уэллсе, отлично себя чувствовала. Жизнь – это взлёты и падения. Сейчас я наслаждаюсь взлётом», — сказала Мухова на послематчевой пресс-конференции.