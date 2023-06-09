Ига Свёнтек добилась исторического достижения, собрав три финала «Ролан Гаррос» в 22 года

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек добилась исторического достижения после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2023.

Для Свёнтек этот финал станет третьим на грунтовом турнире «Большого шлема». Она стала четвёртой самой молодой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось дойти до трёх финалов «Ролан Гаррос»:

1. Моника Селеш – 18 лет и 6 месяцев;

2. Штеффи Граф – 19 лет и 11 месяцев;

3. Крис Эверт – 20 лет и 5 месяцев;

4. Ига Свёнтек – 22 года.

Напомним, Свёнтек играла в финале «Ролан Гаррос» в 2020 и 2022 году. В обоих матчах она одерживала победы (над Софьей Кенин и Кори Гауфф). За титул в 2023 году она сразится с 43-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой.