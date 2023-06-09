Ига Свёнтек — о Каролине Муховой: смотрю её матчи чаще, чем других игроков

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек оценила уровень соперницы по финалу «Ролан Гаррос» — 2023 чешки Каролины Муховой, с который в последний раз в официальном матче встречалась ещё в 2023 году и потерпела тогда поражение.

«Я всё равно знаю, как играет Каролина, потому что с 2019 года мы много играли с ней на тренировках, а ещё её матчи я смотрю чаще, чем других игроков. Так просто совпало.

Мне очень нравится её игра. Я её уважаю, мне кажется, она — тот игрок, который может делать всё. Она может ускорять игру. У неё великолепная манера (игры), техника и есть свобода в движениях. Я смотрела много её матчей и чувствую, что хорошо знаю её игру», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.