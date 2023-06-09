Ига Свёнтек — о Каролине Муховой: смотрю её матчи чаще, чем других игроков

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек оценила уровень соперницы по финалу «Ролан Гаррос» — 2023 чешки Каролины Муховой, с который в последний раз в официальном матче встречалась ещё в 2023 году и потерпела тогда поражение.
«Я всё равно знаю, как играет Каролина, потому что с 2019 года мы много играли с ней на тренировках, а ещё её матчи я смотрю чаще, чем других игроков. Так просто совпало.
Мне очень нравится её игра. Я её уважаю, мне кажется, она — тот игрок, который может делать всё. Она может ускорять игру. У неё великолепная манера (игры), техника и есть свобода в движениях. Я смотрела много её матчей и чувствую, что хорошо знаю её игру», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.
- 9 июня 2023
-
00:10
-
00:01
- 8 июня 2023
-
23:48
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:00
-
21:48
-
21:30
-
21:22
-
21:16
-
21:02
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:24
-
19:53
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:55
-
18:19
-
18:19
-
18:13
-
18:08
-
17:41
-
17:30
-
17:18
-
15:35